Alma Juventus Fano, Russo si toglie qualche sassolino: «Cessione del club? Non ho ricevuto nessuna proposta»

FANO- All'indomani della vittoria nel derby con il Montegiorgio (1-2), l'Alma Juventus Fano ha diramato un comunicato in cui il club del presidente Alessandro Russo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sul tema della cessione del club.

La nota

«Nonostante l'ossigenante vittoria in rimonta con il Montegiorgio e gli sforzi economici e non solo, che la proprietà nelle persone del Presidente e Vicepresidente stanno compiendo per tenere in vita il calcio a Fano, nonostante un gruppo di appassionati dirigenti fanesi e non, uno staff di primo livello e un gruppo di calciatori fuori dal comune soprattutto per valori umani, c'è ancora chi continua a chiedere la cessione della società a fanesi o a chi possa garantire migliori risultati sportivi. Ebbene, giova ricordare per l'ennesima volta, che ormai da mesi il Presidente ha invocato e invitato a farsi avanti agli imprenditori fanesi e non. Ma nessuna proposta, ad oggi, è stata recapitata negli uffici di via Toscanini. L'attuale proprietà continuerà, al meglio delle proprie possibilità, a cercare di garantire un progetto tecnico credibile, basato su un nucleo territoriale di ragazzi under e over, oltre che investendo nello staff del settore giovanile con investimenti per la realizzazione in campi sintetici, di cui il Fano a differenza di altre realtà sportive fanesi è attualmente sprovvisto, cercando il coinvolgimento dell'imprenditoria locale e dell'amministrazione comunale. Ma anche sempre pronti ad ascoltare le proposte fanesi e non che dovessero arrivare, senza perdere di vista il risultato sportivo del campo. Forza Alma».