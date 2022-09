Tromba d'aria su Pesaro, due feriti. Alberi caduti e strade chiuse. L'appello: «Non andate in zona mare a fare fotografie»

PESARO - Maltempo, Marche del nord ancora bombardate da pioggia e vento. Una tromba d'aria si è abbattuta su Pesaro poco dopo le 13, nella zona di Fossosejore (attualmente off-limits ad auto e persone): secondo le prime ricostruzioni ci sarebbero due feriti, un uomo colpito da un tavolino e un'altra persona all'interno di un furgoncino ribaltato forse dalla violenza del vento.

Alberi spezzati e caduti

Pioggia battente e raffiche di vento hanno provocato la caduta di alcuni alberi e rami in zona mare. Mareggiate: i bagnini che non avevano ancora tolto ombrelloni e attrezzature sono in grandissime difficoltà. Sale pericolosamente di livello anche il Genica, il canale che taglia in due la zona mare di Pesaro. Il centralino del Vigili del fuoco preso d'assalto. Riaperta la strada statale, bloccata per circa un'ora, per caduta di alberi e rami. Decine di interventi sparsi nella zona mare di Pesaro e sulla Flaminia tra Fano e Cagli. Appello degli assessori pesaresi Belloni e Vimini: evitate di andare in zona mare per fotografare gli alberi caduti.

Urbino, allerta meteo per il vento

Nelle ultime ore si è registrato un forte vento anche a Urbino città e sul territorio. I rami di alcune piante sono finiti sulle carreggiate stradali. Per le prossime ore «È forrtemente consigliato rimanere in casa e in luoghi al coperto».

Chiusa parte della Flaminia

Proseguono ininterrottamente dal pomeriggio di ieri gli interventi del personale Anas (Gruppo FS Italiane) per ripristinare la circolazione sulle strade colpite dall’eccezionale nubifragio che ha interessato l’Appennino umbro-marchigiano. I tecnici sono inoltre impegnati in attività di controllo dei ponti e viadotti per verificare eventuali danni alle strutture. Durante la notte il personale Anas è anche intervenuto unitamente ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine per liberare alcuni automobilisti che erano rimasti bloccati in tratti interclusi da frane lungo il tratto umbro della Flaminia. Al momento resta chiusa la strada statale 3 “Flaminia” tra Scheggia (PG) e Pontericcioli (Cantiano, PU) per una serie di frane e smottamenti che hanno interessato l’arteria per un’estensione di circa 6 km. Gli interventi, avviati nella serata di ieri e proseguiti nella notte, stanno continuando al fine di rimuovere tutto il materiale franato e verificare le condizioni di stabilità delle pendici per ripristinare la circolazione in sicurezza.

Ancora bloccata la Contessa

Chiusa anche la strada statale 452 “della Contessa da Gubbio (PG) a Pontericcioli (Cantiano) sempre a causa di una frana che ha coinvolto un ponticello. I tecnici Anas stanno effettuando rilievi e valutazioni al fine di ripristinare la circolazione in sicurezza.