Coronavirus, l'operaio di Vallefoglia e il ristoratore di Cattolica: i due casi che spaventano le Marche

PESARO - Sono due i casi di positività al coronavirus che spaventano le Marche: uno conclamato, l'altro ancora in attesa di conferma, ma entrambi provenienti dalle zone collinari che separano le Marche dall'Emilia Romagna.

Il caso conclamato è quello del ristoratore di Cattolica: un 72enne che era da poco tornato da una battuta di caccia in Romania. Si è presentato al pronto soccorso di Cattolica con sintomi influenzali: dopo la positività sono stati posti in quarantena anche quattro medici dell'ospedale. E' titolare di una trattoria a San Clemente.

In attesa di conferma, invece, il caso di Vallefoglia: ieri il campione è risultato positivo, ma si aspetta il secondo esame, i cui risultati dovrebbero arrivati in mattinata, per conclamare il caso. Che dovrebbe essere collegato al ceppo lombardo: l'operaio 30enne, infatti, lavora a Codogno. I familiari sono risultati negativi. Il ragazzo, che è in buone condizioni di salute, è in quarantena a casa.

