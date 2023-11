Allarme bomba al Tribunale di Urbino. Chiusa via Raffaello

URBINO – Ore 7.40: allarme bomba al Tribunale di Urbino questa mattina, oggi 17 novembre 2023. La conferma arriva dalla polizia che - come riporta il Ducato - ha chiuso via Raffaello da Porta Raffaello fino all’incrocio con via Bramante e via Santa Margherita.

Ingresso sbarrato

Gli agenti presenti nel Palazzo di Giustizia hanno sbarrato l'ingresso e attendono l'arrivo dei carabinieri con i cani addestrati a trovare e valutare l'eventuale ordigno.

+++Notizia in aggiornamento