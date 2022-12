MONTELABBATE - «Portare via le lucine ai bambini è una vergogna, questi sono ladri e vandali senza alcun riguardo». Tutti indignati, maestre, mamme, papà e nonni, per il furto all’albero di Natale che decora l’asilo nido Pollicino, un centro privato gestito dalla cooperativa Girotondo.

«Questi sarebbero stati gli addobbi e le decorazioni che i genitori hanno ideato per i loro piccoli qui nella nostra struttura - denunciano le insegnanti -. L’altra mattina, con grande amarezza e dispiacere, ci siamo ritrovate un albero buio, è stato rubato il proiettore che lo illuminava. E non solo. Qualcuno ha avuto anche il coraggio di sottrarci le palline, create per i bambini dalle loro mamme e papà, togliendo lo stupore di trovarle ogni mattina appese. Noi educatrici ovviamente faremo in modo di restituire di nuovo ai nostri bambini la meraviglia del Natale. Purtroppo, invece, per l’ignoranza dei responsabili ci possiamo fare ben poco».

APPROFONDIMENTI LA SEGNALAZIONE Un lupo ritrovato morto alla rotonda dell'interquartieri a Pesaro



I commenti



Alla notizia postata sui social si sono scatenati i commenti scandalizzati e dispiaciuti di tanti residenti, e non solo, che hanno fatto partire una piccola gara di solidarietà tra chi ha voluto regalare nuove lucine ai bimbi del nido di via Kennedy. ”Ridicoli”, ”Qualcuno deve vergognarsi, almeno”, ”Io preferisco chiamarli ladri e vandali, e andrebbero trattati come tali”, ”Senza parole”, ”Questi non hanno ritegno”, ”Care maestre, Alice e Gaia sarebbero contente di donarvi qualche decorazione”.

Una mamma: ”Tendo a essere comprensiva, nelle situazioni ci possono essere i più svariati motivi dietro ai gesti delle persone. Ma rubare ai bambini no, non ha scusanti. E poi dentro un asilo nido, vergognoso”. E le maestre alla fine hanno espresso riconoscenza con chi si è fatto avanti in loro aiuto: ”Vedere l’albero ancora più decorato farebbe piacere ai bimbi, infinitamente grazie di cuore”.



Era stato posizionato nell’atrio della scuola, l’albero del Nido Pollicino e, da una manciata di giorni, regalava ancora più gioia ai piccoli ospiti. Addobbato con cura, tra palline colorate e decorazioni luminose. In nottata sconosciuti non ancora identificati hanno fatto sparire il proiettore e alcuni globi natalizi.



La scoperta



La scoperta è stata fatta dalle maestre, rimaste allibite, che si sono chieste come sia possibile rubare in maniera indisturbata in un luogo per i bambini, senza essere visti né segnalati da nessuno. Non sembra ci siano telecamere di video-sorveglianza che permetterebbero di scoprire che si è intrufolato nella struttura. Un furto dietro al quale si nasconderebbe, con ogni probabilità, soltanto una incomprensibile bravata.