Alex Eusepi, Pesaro intitola il parco al vigile del fuoco supereroe morto in un incidente

PESARO - Il parco di Villa Ceccolini, a Pesaro, è stato intitolato ad Alex Eusepi, vigile del fuoco, consigliere di quartiere e vice presidente di Periferica, scomparso lo scorso gennaio in un incidente stradale. «Il giusto riconoscimento – ha spiegato il sindaco Matteo Ricci - ad una persona speciale che ha fatto tanto per gli altri e con gli altri».

Città sotto cho per la notizia della sua morte

Alex era un supereroe del quotidiano, «una persona rara, che merita di essere ricordata nel tempo. Sei mesi fa tutta la città è rimasta sgomenta di fronte alla notizia della sua morte. Era doveroso dedicargli uno spazio pubblico come questo, uno parco sul quale il quartiere si è speso molto: luogo centrale, d’incontro, di partecipazione, di politica».

Il ricordo del comandante dei vigili del fuoco Rampino

A ricordare Alex, nel momento organizzato dall’associazione Villa C’è, c’erano amici, colleghi e bambini che si sono stretti in un abbraccio ideale e non solo ai genitori Marco e Nives. Insieme al sindaco Ricci anche il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini, il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini, i consiglieri comunali e di quartieri. Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino Leonardo Rampino: «Era un vigile serio e affidabili. Ha sempre dato la sua vita per salvare il prossimo. Continua ad essere con noi in tutti gli interventi che facciamo».

