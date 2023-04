PESARO Per la semina autunnale dei suoi ortaggi, Alessandro Moneti, 26 anni, potrà guidare il trattore da sogno e lavorare la terra insieme al papà Giuseppe nell’azienda agricola di famiglia "Dal nonno Giorgio” a Villa Ceccolini. E magari avere risolto le traversie giudiziarie legate alla casa confiscata, per avere finalmente pace con la famiglia nel nuovo appartamento preso in affitto nel quartiere di Loreto. Sta per diventare realtà la promessa fatta nei mesi scorsi dell’onorevole Mirco Carloni (Lega), in veste di presidente della commissione agricoltura della Camera, per aiutare il coltivatore in carrozzina nella raccolta fondi legata all’acquisto di un mezzo adatto alla sua disabilità.



L’ordine



Il parlamentare fanese ha toccato il cuore degli imprenditori della FederUnacoma, la federazione nazionale dei costruttori di macchine agricole di Confindustria, che si sono fatti avanti per contribuire alla spesa, mettendo in ordinazione il super trattore che sarà pronto tra ottobre e novembre. Il mezzo verrà poi allestito con il montacarichi per issare la carrozzina e un sistema di guida adattato alle difficoltà di movimento di Alessandro, grazie ai fondi raccolti nel crowdfunding su gofundme.com lanciato il 15 dicembre dal Centro servizi per il volontariato e dalla fondazione Wanda Di Ferdinando. Messi insieme finora 18.544 euro arrivati da 502 donatori. Si è parlato inizialemente di un Deutz Fahr cabinato da 110 cavalli e 3.800 di cilindrata, ma la scelta degli imprenditori di FederUnacoma si sarebbe concentrata su di un trattore più qualificato. «Il ragazzo disabile ci ha illustrato le caratteristiche del mezzo agricolo di cui avrebbe bisogno - spiega Matteo Fabbroni che coordina l’iniziativa benefica per conto di Mirco Carloni -, abbiamo chiesto i preventivi, scelto la ditta produttrice, fatto l’ordine e stiamo raccogliendo quante più donazioni possibili. Entro l’autunno il trattore sarà consegnato ad Alessandro. Poi con la raccolta online verranno realizzati tutti gli adattamenti necessari». Fronte unico, dunque, per esaudire il sogno del giovane coltivatore disabile, vittima di un pirata della strada nel 2014, che vorrebbe lavorare la terra e produrre frutta e ortaggi genuini come una volta nell’azienda appartenuta al nonno Giorgio e al bisnonno.



La campagna



Una campagna che lui, insieme alla famiglia, ha di recente rilanciato trasformandola nell’occupazione sulla quale contare per vivere. Il ragazzo è al momento costretto a dedicarsi unicamente al lavoro d’ufficio, mentre Alessandro desidererebbe fare davvero l’agricoltore lavorando nei campi. Intanto ieri è stata una domenica più serena del solito per i Moneti. C’è stato il pranzo di beneficenza “Tutti insieme per Ale“ al circolo Arci Fornace Mancini di Cattabrighe. Un’iniziativa, che ha coinvolto anche la Caritas, partita dai genitori dei compagni di classe del fratellino Leonardo. Federica Baldini, una delle promotrici, ha detto di «voler aiutare il ragazzo a realizzare il suo sogno di coltivare insieme al padre il terreno. Sarà una piccola goccia, desideriamo dare una mano a questa famiglia in difficoltà».