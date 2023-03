PESARO Rientrato in Italia e subito sotto torchio. A quasi un mese dal delitto di via Gavelli dove la sera del 20 febbraio il 27enne Pierpaolo Panzieri è stato ucciso dall’amico Michael Alessandrini che aveva invitato a cena, il 30enne reo confesso sarà oggi interrogato dal giudice. L’aereo che lo trasportata è atterrato all’aeroporto di Fiumicino ieri in tarda mattinata poi è stato preso in consegna dalla polizia penitenziaria che lo ha scortato fino al carcere di Villa Fastiggi che ha varcato a metà pomeriggio. E’ stato sistemato in una cella da solo in attesa di nuove disposizioni. E’ la prima volta che Alessandrini si troverà faccia a faccia con un magistrato italiano.

APPROFONDIMENTI IL DELITTO DI PESARO Michael Alessandrini è arrivato in Italia, in serata portato in carcere a Villa Fastiggi. Domani l'interrogatorio del reo confesso dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri



Il movente

Fino a questo momento il giovane è stato ascoltato solo dai magistrati romeni, il Paese dove è stato arrestato due giorni dopo l’omicidio nel suo tentativo di fuga diretto verso l’Ucraina e dove si trovava, rinchiuso nelle carceri di Timisoara, fino a ieri quando è stato estradato. Ai giudici di Timisoara il 30enne ha confessato di aver ucciso l’amico ma le motivazioni del gesto restano ancora sullo sfondo. Michael Alessandrini ha detto di aver ucciso per gelosia, in quanto avrebbe visto nel telefonino di Pierpaolo Panzieri il numero di una donna con cui il 30enne sostiene di avere una relazione. La donna, sentita dagli inquirenti, ha detto di conoscere Alessandrini come amico e di frequentarlo ma di non avere con lui una relazione. Nei giorni precedenti il delitto Alessandrini era apparso molto scosso e poche ore prima, come ha rilevato il suo legale, l’avvocato Salvatore Asole, aveva avuto una discussione con la stessa donna che l’aveva lasciato parecchio turbato. Il legale ha depositato un’istanza per chiedere una perizia psichiatrica. La madre di Alessandrini ha raccontato che negli ultimi tempi il figlio aveva iniziato a leggere le Sacre scritture. Davanti al giudice avrebbe anche detto di essere un seguace di Jahvè. La sera di lunedì 20 febbraio si è avventato sull’amico come una furia subito dopo aver cenato insieme. L’autopsia ha evidenziato sul corpo del 27enne 15 lesioni da arma da taglio. Almeno quattro di queste alla gola, considerate fatali.

Gli esami

La colluttazione è stata così violenta che a Pierpaolo sono state trovate due costole rotte. Panzieri si è difeso, ha cercato di ripararsi dai colpi e ha lottato. Dopo il fatto Michael Alessandrini si è dileguato con la macchina del padre facendo perdere le proprie tracce e diretto verso l’Europa dell’Est. Determinante a questo punto è stata la stretta sinergia e collaborazione tra procura pesarese (le indagini sono affidate al sostituto procuratore Silvia Cecchi), la squadra mobile della Questura di Pesaro e il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale, collaborazione che ha consentito di poter avviare un monitoraggio degli eventuali spostamenti del sospettato e delle auto a lui in uso non solo in Italia ma in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

La collaborazione

L’uomo è stato così individuato mentre attraversava la frontiera in ingresso in Romania il 22 febbraio alle prime ore del mattino dal posto di frontiera ungherese di Lokoshaza. Il 30enne, dopo aver abbandonato l’auto che si era rotta, è stato controllato sul treno Vienna-Bucarest ed è stato immediatamente segnalato allo Scip che ha quindi subito richiesto, alle autorità rumene, ed avviato un immediato pedinamento in attesa dell’emanazione del mandato di arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria italiana. È stato così bloccato ed arrestato dalla polizia romena la sera del 22 febbraio presso la stazione ferroviaria di Arad mentre si trovava a bordo di un treno diretto verso la Moldavia.