Intitolato ad Alberto Pascucci, signore del caffè, il ponte di Monte Cerignone

MONTE CERIGNONE - La Provincia di Pesaro Urbino e il Comune di Monte Cerignone hanno intitolato ad Alberto Pascucci, il fondatore dell’omonima azienda di caffè, il ponte sulla strada provinciale 2 "Conca". Il ponte era stato ricostruito nel 1949, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e risistemato da poco dal Consorzio di Bonifica.

«Una giornata significativa»



Era presente il figlio Mario, oggi amministratore delegato di "Caffè Pascucci". Con lui i familiari e i colleghi dell’impresa di torrefazione. «Una giornata significativa per tutti – ha spegato il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, al fianco del sindaco Carlo Chiarabini -. Alberto Pascucci è stato un grande della nostra provincia, un autentico riferimento come imprenditore. Lo definivo il patriarca del caffè: quando ho visitato con lui la sua azienda, tutti i dipendenti si sono immediatamente fermati per salutarlo con grande affetto. Un’immagine che conservo nitidamente tuttora. La mia stima si estende ai suoi figli e sono certo che oggi, dall’alto, ci sorride».