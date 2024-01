FANO Insediato il cantiere per il restyling di piazza Costa. Appalto da 1.176.000 euro, a fronte di un impegno di spesa di 1.470.000 di cui 1,4 di risorse derivanti dal Pnrr assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla Guidi Giovanni di Serra Sant’Abbondio e dalla Ferri Impianti di Sant’Angelo in Vado, con i risparmi già indirizzati su lavori aggiuntivi.

L’attenzione archeologica

A fine 2023 attribuita anche la sorveglianza archeologica. Se ne occuperà la riminese Adarte e va da sé che se dovessero emergere rinvenimenti ne risentirebbe anche il cronoprogramma, che fissa in sei mesi il completamento dell’operazione. Il cantiere si svilupperà attraverso cinque diverse aree, a cominciare da quella che fronteggia palazzo Boccacci, sul versante monte fino all’incrocio con via Arco d’Augusto, che è anche ritenuta la più sensibile sul piano archeologico. Successivamente si agirà sul lato opposto rispetto alla pescheria, che sarà invece oggetto di intervento nella terza fase. Dopodiché uomini e mezzi si sposteranno sul versante mare che si affaccia su via Montevecchio per infine dirottarsi sul lato opposto. Noto anche il dettaglio del progetto che include ripavimentazione, restyling dell’edificio che ospita la pescheria con restauro della fontana, livellamento tra piano stradale e camminamento lato mare, arredi ed illuminazione scenografica. Escluse interferenze significative sull’attività degli ambulanti, le cui postazioni verranno ricollocate negli spazi vuoti in base all’agenda dei lavori. «Solo per il mercato settimanale del sabato, che è il più affollato, sarà necessario utilizzare anche piazza Avveduti» anticipa l’assessore alle Attività produttive Lucarelli. Diversamente dalla concezione di partenza saranno invece mantenuti i posti auto, almeno tutti quelli che l’articolazione per sezioni del cantiere non andrà ad intaccare. Da capire quali accorgimenti verranno adottati per evitare che la configurazione degli stalli vada a “sporcare” il riassetto di pregio della piazza, mentre la cancellazione definitiva della sosta è rimandata all'individuazione di aree alternative in un Piano parcheggi di cui è atteso il varo.

Le ipotesi per i parcheggi

«Al vaglio due spazi potenzialmente in grado di servire il centro e la zona mare» si limita ad anticipare l’assessora ai Lavori pubblici Brunori. Il profilo sembrerebbe corrispondere all’estesa area degli orti, che presenterebbe i migliori requisiti e di cui in passato si era anche ipotizzato l’utilizzo per un multipiano, anche se poi non si tratta di proprietà pubblica.