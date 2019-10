Al via “Cantiano Fiera Cavalli edizione 2019” programma ricco di eventi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANTIANO – Ricco programma per “Cantiano Fiera Cavalli 2019” (43° Mostra Mercato del Cavallo e 36° Rassegna del Cavallo del Catria), che si svolgerà a Chiaserna in tre giornate: sabato 12 ottobre per allevatori e operatori equini, domenica 13 e domenica 20 ottobre apertura al grande pubblico. L’inaugurazione, domenica 13 alle 11 al Centro ippico “La Badia”, vedrà la presenza della nota artista equestre Chiara Cutugno, che proporrà uno dei suoi più famosi “horse show”, esibendosi anche durante la giornata con i propri cavalli.“Cantiano Fiera Cavalli – ha spiegato il sindaco Alessandro Piccini nella conferenza stampa in Provincia – è una fiera di settore ormai seconda solo a Verona. Il cavallo del Catria è l’unica razza autoctona delle Marche e la manifestazione, oltre ad essere la più importante dell’anno per Cantiano, unisce le tante eccellenze ambientali, enogastronomiche e la vivibilità di questo borgo, che è ‘Bandiera arancione’ e ‘Comune virtuoso’. Per l’occasione verrà allestito il “Salone delle tipicità e gastronomie locali”, con stand gastronomici e 35 espositori agroalimentari che proporranno pane di Chiaserna, farina di grano duro di Cantiano, amarena di Cantiano, birra agricola del Catria, carni da allevamenti allo stato brado, salumi di produzione locale, cereali, tartufo, insieme alla famosa polenta alla carbonara di Chiaserna.“Se Isola del Piano è il paese dove nel 1974 nacque il biologico – ha ricordato il presidente della Provincia e sindaco di Isola del Piano Giuseppe Paolini -, Cantiano è quello che all’inizio degli anni ’80 organizzò la prima Fiera con i produttori del biologico, nel chiostro di Sant’Agostino, dando poi continuità con “La Piazza del Gusto” e tante altre iniziative di successo”.Tanti gli eventi di “Cantiano Fiera Cavalli 2019”, ricordati dal vicesindaco e assessore al Turismo Natalia Grilli: la 3° tappa del “Campionato regionale Mountain Trail” domenica 13 al Centro ippico “La Badia” (punto di riferimento di questa disciplina a livello nazionale), il III Memorial “Normanno Gaeta” con gli special event di “Addestramento classico” (domenica 13) e “Monta da lavoro veloce” (domenica 20), la “Sfida tra boscaioli” (domenica 13), dimostrazioni utilizzo dei muli da lavoro (domenica 20), “Spettacolo di Butteri” dell’associazione “Cavalieri e allevatori del Cavallo Tolfetano di Cottanello” (domenica 13), “Giri in carrozza navetta per tutti” (domenica 13) a cura del “Gruppo attacchi Umbria”, che proporrà anche “Dimostrazioni di abilità attacchi carrozze nelle varie andature” (domenica 20). E poi uno spazio dedicato a bambini e ragazzi (villaggio gonfiabili, toro meccanico e “battesimo della sella”) ed uno spazio musicale con “The west river band” (13 ottobre) e “The heartbreak hotel live” (20 ottobre).IL PROGRAMMASabato 12 ottobre (Giornata per allevatori e operatori equini) – Alle 9.30 arrivo dei cavalli del Catria al Centro ippico “La Badia” ed inizio 36° Rassegna Cavallo del Catria.Domenica 13 ottobre – (1° giornata aperta al grande pubblico) – Passeggiata guidata sul Monte Tenetra a cura di “Camminando Monti e Valle” (info Fb Cantiano Fiera Cavalli); apertura “Salone tipicità del territorio e stand gastronomici”. Dalle 9, area Centro Ippico “La Badia”, 3° tappa Campionato regionale disciplina “Mountain Trail”. Dalle 10, area fieristica, spazio ragazzi con gonfiabili, toro meccanico per piccoli e grandi. Alle 11, Centro Ippico “La Badia”, inaugurazione 36° Rassegna Cavallo del Catria e 43° Mostra Mercato Regionale del Cavallo, con l’artista equestre Chiara Cutugno e lo horse show “Fantasia”. Alle 11.30 premiazione della Rassegna. Nella giornata, sempre nell’area centro ippico, spettacolo “Butteri” (dimostrazione di lavoro con una razzetta di 12 puledri bradi insieme a 12 cavalieri, a cura dell’associazione Cavalieri e Allevatori del cavallo Tolfetano di Cottanello). Dalle 13, “Country rock” area fieristica con “West River Band” live, seguita alle 14 da “Il re del bosco”, sfida tra boscaioli con prove di abilità nel taglio legna. Per tutto il pomeriggio, nell’area Centro ippico, 3° “Memorial Normanno Gaeta” (special event di “Addestramento classico”), “Chiara Cutugno horse show” (arte equestre, passione per i cavalli, talento, pura emozione), “Giri in carrozza navetta per tutti” a cura del “Gruppo Attacchi Umbria”, caroselli e spettacoli equestri e “battesimo della sella” per bambini.Domenica 20 ottobre – (2° domenica del cavallo, la domenica delle famiglie) – Apertura “Salone tipicità del territorio e stand gastronomici”. Al Centro ippico “La Badia” 3° “Memorial Normanno Gaeta” (special event di “Monta da lavoro veloce”); dimostrazione di abilità attacchi carrozze nelle varie andature; giri in carrozza “navetta” per tutti a cura del “Gruppo attacchi Umbria”; storia ed evoluzione del cavallo del Catria con dimostrazioni e attività; caroselli e spettacoli equestri, battesimo della sella per bambini. Dalle 10 “Spazio ragazzi” con villaggio gonfiabili (area fieristica). Alle 14, “Dimostrazione e sfide nell’utilizzo dei muli da lavoro” in collaborazione con l’Università delle XII Famiglie originarie di Chiaserna e l’Università Agraria della Popolazione di Chiaserna. Alla stessa ora, concerto “Heartbreak Hotel live”. Info: Cantiano Fiera Cavalli, tel. 0721.789911 - 789936, Fb Cantiano Turismo, Fb Cantiano fiera Cavalli.