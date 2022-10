COLLI AL METAURO - Sostegno del Comune al pagamento dei canoni di locazione; tre percettori del reddito di cittadinanza impiegati nei progetti utili alla collettività; campagna di sensibilizzazione per prevenire il tumore al seno. È densa d’impegni l’agenda dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Colli al Metauro Annachiara Mascarucci.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Pesaro, carenza di condizioni igienico-amministrative: raffica di multe e chiusure sul territorio



Il bando

Sottolinea che «da qualche settimana è on line sul sito del Comune - dopo la delibera di giunta del 22 settembre il bando per la richiesta del fondo di sostegno regionale per il pagamento dei canoni di locazione. Alla somma messa a disposizione dalla Regione Marche, il Comune di Colli al Metauro, su proposta della sottoscritta, ha deciso di aggiungere una propria quota pari a 10mila euro. Visto il periodo difficile che a livello economico stiamo attraversando in Italia abbiamo deciso che anche in questa specifica situazione il Comune dovesse intervenire e fare il possibile per andare incontro alle difficoltà dei cittadini».



La modulistica per la richiesta si trova sul sito istituzionale del Comune e in via cartacea da ritirare direttamente allo sportello dei servizi sociali in piazza Italia a Montemaggiore». Quanto ai PUC, progetti utili alla collettività «al momento vedono coinvolti tre cittadini che stanno percependo il reddito di cittadinanza. L’iniziativa, definita a livello ministeriale nell’ambito delle politiche sociali prevede l’impiego da maggio fino a dicembre, per un totale di 12 ore settimanali da poter svolgere in modo flessibile dal lunedì al sabato tra le ore 7 e le ore 18. Abbiamo individuato tre ambiti che sono quello ambientale.



Nello specifico quello sociale, ed infine quello della tutela dei beni comuni. La persona impegnata nel primo ambito e cioè quello ambientale, svolge mansioni indirizzate al decoro dei cimiteri e nella valorizzazione del verde pubblico. Quella dell’ambito sociale, nell’attività di accoglienza e regolazione degli accessi agli edifici comunali con attività di informazione, accompagnamento e supporto all’utenza. Per quanto riguarda la tutela dei beni comuni, l’operatore si adopererà nel progetto di riordino degli archivi comunali». L’assessore si dice soddisfatta perché «siamo riusciti, anche grazie alla collaborazione dei dirigenti e del personale dei vari settori ad attivare i progetti».



La collaborazione

In collaborazione con la Breast Unit di Urbino, equipe multidisciplinare che si occupa di prevenzione, diagnosi e cura, domani alle 17 nel museo dei Balì è in programma la conferenza dal titolo “La prevenzione: arma vincente contro il tumore al seno”. Intervengono le dottoresse Stefania Guarino, Paola Manna; Chiara Massaioli e il dottor Ivan Barillaro. Moderatore il dottor Ramzi El Asmar.