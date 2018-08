Senza biglietto sull'autobus donna aggredisce controllore Intervengono i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Sorpresa in bus senza biglietto aggredisce il controllore. E’ successo sulla corsa Speedy Urbino-Pesaro-Fano. Sul bus c’era una giovane donna di origini straniere e alla richiesta di esibire il biglietto, la donna prima ha abbozzato, poi ha fatto capire che non lo aveva.Il controllore ha dovuto chiederle i documenti per elevarle la sanzione. La donna ha mostrato il permesso di soggiorno, ma era scaduto. Ne è nato un battibecco e la ragazza ha iniziato ad inveire contro il controllore fino ad aggredirlo fisicamente.Il conducente e il controllore hanno chiamato i carabinieri che hanno raggiunto il bus all’altezza di Morciola-Colbordolo. La corsa è stata fermata e la donna è stata presa in carico dai militari dell’Arma.Adesso Adriabus valuta una querela nei coinfronti dell'immigrata per interruzione di pubblico servizio.