Ettrodotto sottomarino: a Metaurilia l'approdo e a Carrara la cabina di conversione. Terna comunica le scelte alla cittadinanza

FANO - Una tappa significativa del percorso iniziato un anno fa ieri è stata raggiunta da Terna, società operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica , con l’organizzazione di un incontro online con la cittadinanza di Fano e Cartoceto , nel corso del quale è stata resa nota la localizzazione della stazione elettrica di conversione che costituisce una delle strutture portanti dell’Adriat i c l ink, l’elettrodotto che unirà le Marche e l’Abruzzo, lungo un tracciato in gran parte sottomarino che comporterà l’investimento di un miliardo di euro.

Il tracciato interrato

All ’ iniziativa hanno partecipato anche i due sindaci dei Comuni coinvolti nell’iniziativa: Massimo Seri di Fano ed Enrico Rossi di Cartoceto. La nuova stazione di conversione è stata localizzata nei pressi del confine tra i due c omuni, nella stazione fanese di Carrara in adiacenza alla stazione esistente; quindi in un area già compromessa che verrà estesa per 6 ettari.

Nell’occasione i tecnici di Terna hanno comunicato altre soluzioni localizzative, relative all’approdo del cavo sottomarino che avverrà nella zona di Metaurilia, a S ud del fiume Metauro e al tracciato di cavo interrato di collegamento tra la stazione di conversione e l’area industriale di Bellocchi.

Il collegamento con Bellocchi

Quest’ultimo, lungo circa 16 chilometri, percorrerà prevalentemente strade già esistenti esterne ai centri abitati, lasciando inalterati ambiente e paesaggio. La scelta delle soluzioni definitive è il risultato di un lungo percorso di confronto e dialogo con il territorio che, iniziato nel dicembre 2020 , si è concretizzato in oltre 90 incontri con amministrazioni regionali e comunali, associazioni e cittadini sia nel nostro territorio che in Abruzzo.

Con circa 250 chilometri di lunghezza, di cui 210 in cavo marino, l’Adriatic l ink consentirà di migliorare la capacità di scambio elettrico tra le diverse zone del Paese, soprattutto tra il C entro- S ud e il C entro- N ord, grazie a un incremento di circa mille megawatt di potenza, aumentando l’efficienza, l’affidabilità e la resilienza di tutta la rete elettrica di trasmissione e, in particolare, di quella marchigiana contribuendo a colmare il deficit energetico della Regione che, secondo gli ultimi dati, si attesta al 70 per cento circa.

La realizzazione dell’opera, coinvolgerà circa 120 imprese tra dirette e indotto, è consentirà, tramite una tecnologia all’avanguardia per sostenibilità a sviluppare l’integrazione delle fonti rinnovabili contribuendo alla decarbonizzazione del sistema energetico italiano, coerentemente con gli obiettivi delineati dal piano nazionale integrato energia e clima (Pniec).

Le reazioni dei sindaci

«Per il territorio fanese – ha dichiarato il sindaco di Fano Massimo Seri - si tratta di una grande opportunità, bene il percorso fin qui seguito». Più guardingo è apparso il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi che ha chiesto di continuare il confronto con i cittadini residenti per approfondire gli aspetti progettuali veri e propri soprattutto quelli di natura ambientale e di impatto estetico visivo. «Ritengo – ha detto – che sia doveroso anche per il Comune di Cartocerto usufruire almeno in parte di quelle opere compensative che verranno realizzate nel Comune di Fano».

