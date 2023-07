PESARO Politica pesarese in lutto per la scomparsa di Anna Maria Bezziccheri, vedova Renzoni. Per la storica esponente di Forza Italia che ha contribuito a fondare e ad espandere un cordoglio bipartisan a testimonianza del rispetto e dell’affetto che la circondavano. Avrebbe compiuto 82 anni il 24 luglio se non fosse stato per una malattia subdola. Ma fino all’ultimo è stata attiva. E molti se la ricordano ancora in prima linea alla manifestazione contro l’antenna 5G a Soria dove abitava.

APPROFONDIMENTI

IL LUTTO NAZIONALE Arnaldo Forlani, un lungo applauso al termine dei funerali. Monsignor Paglia: «Ci ha lasciato un'eredità politica»



Volitiva e appassionata



Combattiva, volitiva, appassionata: aveva riversato il piglio dell’imprenditrice in politica. E questo l’accomunava a Silvio Berlusconi. Da subito, dagli albori del 1994, aveva condiviso la missione politica del leader azzurro e per quegli imperscrutabili segni del destino se n’è andata a poche settimane di distanza dal Cavaliere. L’affetto per Anna traspare dalla nota ufficiale di Forza Italia, a firma di Michele Redaelli ed Elisabetta Foschi: «Ci ha lasciato la cara Anna Renzoni, già consigliera comunale, attuale coordinatrice cittadina e storica anima di FI. Dai primissimi inizi è stata fra le persone più appassionate ed energiche ad impegnarsi con determinazione. Tante battaglie e tante sfide portate avanti con forza e con il sorriso, che non è mai mancato nei momenti più complessi così come non è mancato negli ultimi giorni. Alla famiglia un grande abbraccio, colmo di affetto e di stima».



Redaelli posta anche un ricordo più intimo: «Sorridi, sorridi. Proprio così ricordo Anna, in questo momento di grande dolore, ricordo i suoi incessanti richiami a sorridere. Amicizia vera, sana, senza sconti, piena di energia, di forza e di vita». Cordoglio anche da parte del commissario regionale Francesco Battistoni: «Anna è sempre stata voce storica di Forza Italia a Pesaro, persona perbene, competente e attenta nel prestare ascolto. Da sempre fedelissima al presidente Berlusconi che ha con forza sostenuto in ogni sua battaglia, fino a spegnersi proprio a poche settimane di distanza dalla scomparsa del suo amato presidente. Una militanza lunghissima e un impegno che può essere preso a esempio in particolare dalle giovani leve. Anna lascia un grande vuoto certamente dal punto di vista politico, ma soprattutto umano».

Attestati bipartisan. «A nome mio personale e di Pesaro - il messaggio del sindaco Matteo Ricci - mi unisco al dolore per la scomparsa della cara Anna. Di lei rimarrà indelebile il ricordo del lungo impegno civile, sociale e politico profuso come consigliera e vicepresidente del consiglio comunale, perseguendo sempre l’amore per la propria città. Una donna e politica presente, che ha portato avanti le proprie idee con determinazione. Ai figli Stefania e Giacomo, alla sua famiglia, anche a quella politica di FI, le mie più sentite condoglianze e quelle dell’Amministrazione comunale, che per tanti anni è stata la sua casa». La ricorda il vice sindaco Daniele Vimini e ancora il presidente del consiglio comunale Marco Perugini: «Anna è stata una donna attenta alla sua città e alla politica che seguiva con costanza. Negli scranni del consiglio comunale oggi si sente ancora presente la sua tenacia e la passione per la cosa pubblica».



Commosso anche il ricordo di Roberto Giannotti: «Anna è stata una grande guerriera, ha speso tanti anni in ciò per cui credeva. Si è spesa per aggregare e consolidare FI e Azzurro Donna. Ha dato sostanza al suo impegno. Personalmente ho perso una grande amica». L’ultimo saluto in Duomo domani mattina alle 11. Oggi alle 18 il rosario.