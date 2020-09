La stagione del tartufo bianco parte col botto: trovato un delizioso tubero da mezzo chilo

LEGGI ANCHE:

ACQUALAGNA – La stagione delBianco parte col botto: un tubero da mezzo chilo. Fantastica apertura per la raccolta del Tartufo Bianco: trovata questa mattina una pepita da mezzo chilo nelle colline intorno la cittadina. “si conferma la patria del Tartufo Bianco – ha dichiarato il sindaco Luca Lisi - Siamo felici della notizia e che sia di buon auspicio per una stagione dal profumo intenso”.Si tratta di un'unica pezzatura di 500 grammi di "Tuber Magnatum Pico” di qualità elevatissima dell'azienda Acqualagna Tartufi;, specializzata nel commercio e nella trasformazione del tartufo da oltre trent'anni.“Erano anni che non si apriva la stagione con un ritrovamento così importante e dalla qualità eccezionali - dichiara Emanuela Bartolucci dell'azienda Acqualagna Tartufi – Si prevede una produzione di tartufo straordinaria grazie alle piogge di questo periodo, a vantaggio degli amanti del tartufo che potranno acquistarlo a prezzi competitivi. Sicuramente l'inizio non sarà facile ma con l'arrivo di temperature ancora più basse toccheremo prezzi ancora più competitivi.”.La Borsa del Tartufo online, punto di riferimento a livello nazionale, quota il Bianco a 150 euro l'etto per piccole pezzature (dai 15 grammi ai 30 grammi) e 200 euro da 30 grammi a salire per pezzature importanti.Da ieri (domenica 27 settembre) si può trovare nei diversi punti vendita e nei ristoranti di Acqualagna da gustare in una cucina tipica al tartufo tra le più apprezzate.