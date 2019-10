Acqualagna, tartufo bianco da più di un chilo: trovato il tesoro alla vigilia della Fiera

ACQUALAGNA - Eccezionale ritrovamento ad Acqualagna a pochi giorni dal via della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco: è stato trovato un maxi tartufo che sulla bilancia segnava un chilo e centoquarantatre grammi, un record per peso e qualità in Italia negli ultimi anni. Alla bellissima notizia il sindaco Luca Lisi ha commentato: “E’ un evento straordinario e di ottimo auspicio proprio a pochi giorni dall’inaugurazione della 54^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Siamo felici della notizia che conferma Acqualagna Capitale del Tartufo e dell’eccellenza”.

Sant’Angelo in Vado in vetrina, mostra del tartufo bianco pregiato e motoraduno

Si tratta di un mega tartufo bianco, unica pezzatura di “Tuber Magnatum Pico” di Acqualagna, dal profumo intenso, insuperabile. La maxi trifola, dell’azienda storica “Tartufi Tofani” che commercializza il prezioso fungo ipogeo dagli inizi del ‘900, approderà in Piazza Mattei, domenica 27 ottobre in occasione dell’inaugurazione della Fiera e potrà essere ammirata prima che qualche ospite se lo aggiudichi, nello stand dei commercianti Tofani proprio in Piazza Enrico Mattei, la piazza più profumata al mondo.

Tartufo bianco come oro: il prezzo vola a 300 euro, +20% in una settimana

Ultimo aggiornamento: 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA