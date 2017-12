Scoppia incendio in cucina All'ospedale una coppia di anziani coniugi intossicati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA - Incendio in casa, una coppia di coniugi finisce all'ospedale.E' successo al Pelingo di Acqualagna, dove l'incendio è partito dalla cucina, probabilmente dal corto circuito di un elettrodomestico. Le fiamme sono stata subito domate dai vigili del fuoco, ma la coppia di coniugi, di 91 e 92 anni, è stata ricoverata all'ospedale di Urbino per un principio d'intossicazione. Per fortuna le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Illeso il figlio che abita insieme alla coppia. Gravi i danni all'appartamento, che però non ha subito lesioni strutturali: è rimasto quindi agibile una volta bonificati gli ambienti dall'ossido di carbonio.