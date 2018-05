Si schianta e cappotta nella galleria: un uomo finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA - Incidente stradale, ieri pomeriggio, nella galleria del Furlo in Superstrada direzione Roma. Due auto, non lontano dallo snodo per il santuario Pelingo, si sono toccate, con ogni probabilità in fase di sorpasso. Una di queste si è rovesciata ed una persona è rimasta ferita. Il conducente dell’auto ribaltatasi, che era solo, è stato portato all’ospedale di Urbino. Sul posto Polizia stradale, vigili del fuoco e 118.