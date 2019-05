Rischia di annegare nel fiume: 20enne salvato da carabiniere fuori servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA - Un carabiniere del Comando Provinciale di Pesaro, fuori servizio e in loco con la famiglia per festeggiare il giorno festivo, ha salvato un extracomunitario marocchino di 20 anni che stava annaspando, ormai allo stremo delle forze, nelle acque gelide del Candigliano, antistanti la zona della Golena, in piena Riserva del Furlo. E’ accaduto alle 16 del Primo Maggio. Il carabiniere non ha badato al pericolo e si è tuffato in acqua fino a raggiungere il giovane magrebino in difficoltà nei gorghi del fiume, talmente agitato che ha rischiato più volte di portarsi dietro nella tragedia lo stesso suo salvatore in un gorgo di 3 metri d’acqua. Una catena umana di soccorritori, sulla riva, lo ha sostenuto fino a trascinare in salvo, nonostante i pericoli e la forte corrente, il malcapitato marocchino, ormai privo di sensi, e il suo salvatore. Il 20enne è stato portato all’ospedale di Urbino in ipotermia.