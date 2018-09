Scatta il via alla raccolta del tartufo bianco E già si aspetta la Fiera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA - Buone notizie da Acqualagna, capitale del tartufo, che riapre la caccia all’oro bianco: oggi scatta il via alla raccolta del tartufo bianco, il pregiato Tuber Magnatum Pico, tanto amato dagli estimatori e dagli appassionati da tutto il mondo. Ad annunciare la positiva stagione è il sindaco di Acqualagna, Andrea Pierotti (nella foto con Oscar Farinetti): «Attesa un’annata record, ci sono ottime prospettive per una stagione d’oro resa favorevole dalle condizioni climatiche dell’estate». Si parte, dunque, con le migliori previsioni in vista della 53esima edizione della Fiera nazionale del tartufo bianco (28 ottobre/1-2-3-4-10-11 novembre). Con l’inizio della raccolta partono anche le quotazioni: oggi Acqualagna è punto di riferimento online delle quotazioni del prezioso tubero a livello nazionale. I dati sono raccolti giornalmente da un “Osservatorio prezzi” che stabilisce un valore medio di vendita riferito alla qualità e alla pezzatura dei tartufi.