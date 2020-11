Acqualagna, ristoratori regalano tartufi per protestare contro la chiusura

ACQUALAGNA - Il tartufo? Meglio regalarlo che buttarlo. E’ il senso della singolare protesta che hanno organizzato alcuni ristoratori di Acqualagna. Ottimo e prezioso tartufo bianco in regalo ai passanti «perché a queste condizioni è meglio regalarlo a chi lo può apprezzare piuttosto che buttarlo nel bidone». La protesta è stata messa in campo alla velocità della luce con un tam tam tra colleghi per protestare contro la chiusura totale di ristoranti e bar a partire da domenica 15 novembre quando le Marche entreranno nella fascia arancione Covid. A protestare ieri pomeriggio sono stati il Ristorante “Osteria Braceria Specialità al Tartufo da Plinc”, l’”Osteria del Parco” e il ristorante “Il Tartufo” che hanno manifestato davanti al municipio di Acqualagna offrendo in dono ai passanti il tartufo acquistato per il pranzo della domenica. Alla fine sono stati circa 50 i passanti che hanno ricevuto il gradito e imprevisto regalo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA