Impalcatura frana a terra al Santuario del Pelingo: gravi due imbianchini

ACQUALAGNA – Grave infortunio sul lavoro ad Acqualagna: gravi due imbianchini.L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata nel cantiere per la ristrutturazione del Santuario del Pelingo. I due stavano lavorando sopra un’impalcatura che all’improvviso, per cause al vaglio dei carabinieri e degli ispettori del lavoro Asur, è franata a terra, facendo cadere e travolgendo i due malcapitati. Immediati i soccorsi da parte del 118: un 30enne straniero è stato portato dall’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, il suo compagno di lavoro, un 50enne di Fermignano è stato invece ricoverato in codice rosso all’ospedale di Urbino con sospette fratture ed un grave trauma facciale.