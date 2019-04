Olio in galleria: sbanda e si schianta contro il muro, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA - Grave incidente ieri pomeriggio nel territorio di Acqualagna dove un camion ha perso un pezzo di metallo all’interno della Galleria del Furlo, direzione mare, provocando un drammatico quanto rocambolesco incidente: l’auto che viaggiava dietro al mezzo pesante non ha potuto evitare il pezzo caduto e rotolato sull’asfalto e questo ha provocato la rottura della coppa dell’olio. Il liquido ha causato subito dopo l’uscita dalla carreggiata di almeno due vetture, una delle quali si è schiantata contro il muro. Il conducente, di 59 anni, di origine albanese, è rimasto incastrato, riportando un grave trauma cranico. È stato liberato dai vigili del fuoco di Cagli e consegnato ai sanitari dell’eliambulanza che lo hanno portato ad Ancona dove è stato trasportato in codice rosso Il traffico è stato bloccato per ore per consentire le operazioni di soccorso con deviazione della circolazione verso il vecchio tracciato della Flaminia. Sul posto anche le pattuglie della polizia stradale che hanno lavorato fino a tardi per gli accertamenti complessi.