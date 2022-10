ACQUALAGNA - La cittadina di Acqualagna è in lutto per la morte improvvisa di Gabriele Beligni titolare del rinomato e frequentatissimo ristorante “Il tartufo”. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo 16 novembre. È stato colto ieri mattina alle cinque da un improvviso malore. A nulla sono serviti i soccorsi sia dei familiari che degli operatori del 118. Oggi si saprà se verrà eseguito l’accertamento necroscopico per accertare la causa della morte. La data del funerale verrà stabilito di conseguenza.

«Se ne va un amico, un uomo che è stato sempre presente nella vita del paese - commenta addolorato e commosso il sindaco Luca Lisi -. Eravamo amici d’infanzia e Gabriele oltre che grande lavoratore e stimato professionista è stato sempre attivo e presente in ogni occasione della vita cittadina. Figli di Ivo, titolare della Beligni Arredamenti, era nato come falegname autentico artista del legno. Si è reinventato poi come ristoratore con altrettanto successo. È stato uno dei fondatori della fanfara dei bersaglieri di Acqualagna, faceva parte anche del gruppo bandistico acqualagnese. Persona squisita su cui si pote a contare».



Lascia la moglie Claudia 54enne e due figli Stefano e Andrea. Con il passare delle ore la triste notizia si è diffusa Tantissime le testimonianze d’affetto nei confronti di un uomo stimato capace di dare sempre il massimo di sé stesso. Lavoratore indefesso sapeva trasmettere la passione per il proprio impegno quotidiano e anche tanto amore per la vita. Una morte che offusca come una nube inattesa i preparativi per la 57esima ma Festa nazionale del tartufo di Acqualagna, appuntamento che avrebbe consentito ancora una volta di svolgere il ruolo di protagonista a Gabriele.