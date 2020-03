Prima le vende una stampa, poi le ripulisce il portafogli: preso il ladro "porta a porta"

ACQUALAGNA - I carabinieri della Compagnia di Urbino hanno denunciato per un furto in abitazione un 60enne con numerosi e specifici precedenti. L’attività dell’Arma, condotta, nello specifico, dalla stazione carabinieri di Acqualagna, rientra nel quadro dei servizi di contrasto ai furti in appartamento e alle truffe.

Una donna ha chiesto aiuto, telefonicamente, al personale dei carabinieri della stazione locale, poiché resasi conto di aver subito il furto, all’interno della propria abitazione, del portafoglio contenente poche centinaia di euro. La stessa signora ha spiegato che verso metà mattina si era presentato da lei un signore di 60 anni circa, il quale proponeva di venderle delle stampe con immagini religiose, riferendole inoltre che veniva dal Nord Italia e che aveva da poco perso il lavoro. La donna, presa da senso di compassione, acquistava una stampa al costo di 10 euro, non considerando che quel gesto aveva permesso al malvivente di vedere dove la stessa donna riponesse il portafoglio e di verificare che il cancelletto di casa era rimasto aperto. Infatti, dopo pochi minuti la donna constatava che all’esterno della propria abitazione erano sparsi per terra i suoi effetti personali e documenti, allarmandosi e capendo sin da subito di aver subito un furto.

