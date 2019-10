Acqualagna, tremendo schianto frontale: un uomo muore sul colpo

ACQUALAGNA - Tremendo schianto frontale tra due auto: un uomo muore sul colpo. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 17,30 sulla strada Provinciale 257 nei pressi di Acqualagna.

Urbino, travolge due ragazze sulle strisce: apre il finestrino, guarda e se ne va

Macerata, papà grave e figlio ferito nello schianto in scooter contro una monovolume

Si sono scontrate, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Urbino, una Fiat Panda condotta da un uomo di 89 anni ed una Lancia Y con alla guida un ragazzo. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, ma purtroppo per l'anziano conducente della Panda non c'era più nulla da fare. Portato all'ospedale di Urbino l'altro conducente, le cui condizioni non desterebbero preoccupazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA