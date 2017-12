Fiamme nell'impianto di bioenergia: nessuna esalazione tossica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA – Paura ad Acqualagna per un incendio scoppiato nella frazione Bellaria: il rogo ha coinvolto un’azienda di energie rinnovabili e c’era il timore di fumi tossici, ma per fortuna così non è stato.Il rogo ha coinvolto un essiccatoio dell’azienda Agronergie, in una vasca dove i liquami vengono trattati con prodotti chimici. Per fortuna i vigili del fuoco di Cagli ed Acqualagna hanno immediatamente spento l’incendio e scongiurato qualsiasi fuoriuscita di sostanze.