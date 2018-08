Coppia guarda la tv: i ladri â€‹entrano e portano via un cassetto del comò

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA - Dopo una giornata di lavoro, alla sera non c'è di meglio, per riposarsi, guardare la tv, ma se lo si fa a finestre aperte, ci può uscire fuori anche una sgradita sorpresa, come è accaduto ad una famiglia di Pole di Acqualagna, che andando poi a letto, ha scoperto di essere stata derubata, senza sentir il ben che minimo rumore. La coppia di coniugi, che abita al primo piano di una palazzina di tre appartamenti, dopo aver cenato, si era messa davanti al televisore. Faceva molto caldo e le finestre erano tutte spalancate: un richiamo invitante per i ladri, che non si sono lasciati perdere la ghiotta occasione e così non hanno avito soverchie difficoltà ad arrivare alla finestra della camera ed scivolare all'interno di essa. Ispezione più che rapida tanto che senza perdere tempo i malviventi hanno portato via un intero cassetto del comò, per poi rovistarlo con calma.