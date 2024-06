Acqualagna, turni massacranti e casa-bottega da incubo nel laboratorio tessile: operai cinesi sfruttati, un arresto

ACQUALAGNA - Sfruttamento di connazionali cinesi al lavoro in un laboratorio tessile. Turni di lavoro massacranti, pari a oltre 48 ore settimanali per un volume d'affari di 70mila euro. I fatti, accertati dai carabinieri dell'Ispettorato del lavoro tra il 2019 e il 2021, insieme ai militari della Stazione Carabinieri di Cagli, coadiuvati nella fase esecutiva dal Comando Arma di Acqualagna e dalla Guardia di Finanza di Urbino, hanno portato alla misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino cinese residente ad Acqualagna.

Le accuse

Le accuse sono di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro. Violata anche la sicurezza sul lavoro. Dall'Inps è anche emerso che il personale impiegato negli anni 2019, 2020 e 2021 aveva ufficialmente retribuzioni imponibili irrisorie. A queste si sommavano condizioni alloggiative degradanti, in quanto dimoranti nel medesimo ambiente di lavoro. Un casa-bottega in totale degrado, senza riscaldamento e in pessime condizioni igienico sanitarie.