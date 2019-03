Aggredisce e scaraventa a terra ​un controllore: arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA - Uno spiacevole episodio ha coinvolto ieri mattina due controllori Adriabus. Tutto è successo verso le 10.30 al piazzale delle Corriere in via Flaminia nel centro d’Acqualagna quando hanno invitato uno dei passeggeri, un trentenne originario della Guinea, residente a Fano, ad esibire un documento di identità. Documenti che subito non sono parsi congrui ai controllori che hanno intimato al giovane uomo di scendere dal mezzo. L’uomo a quel punto ha alzato sempre più il tono della voce attirando l’attenzione dei passanti e nel cercare d’intimidire ha spintonato uno dei due controllori facendolo cadere. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della caserma di Fermignano. L’uomo alla vista degli uomini dell’Arma si è buttato a terra sostenendo che era vittima anche lui di un malore. Il controllore è stato visitato al pronto soccorso.