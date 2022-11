Acqua contaminata a Fano, divieto di utilizzo umano dai pozzi di Falcineto Basso e Torno

FANO - Il sindaco di Fano ha adottato un'ordinanza di divieto di utilizzo al consumo umano dell'acqua prelevata da pozzi privati ad uso agricolo e domestico nella zona di Falcineto Basso e Torno. L'atto è stata emanato dopo alcune indagini eseguite da Aset spa sull'acqua prelevata da pozzi privati censiti ad uso irriguo e/o domestico nell'area i cui esiti hanno evidenziato valori estremamente variabili, anche oltre il limite consentito dalla norma per l'uso potabile.

Il provvedimento cautelativo

Con il provvedimento, a scopo cautelativo e preventivo, è stato disposto il divieto di consumo dell'acqua per uso alimentare, lavaggio o preparazione di alimenti, igiene orale, lavaggio di stoviglie e utensili da cucina, lavaggio di apparecchiature sanitarie, lavaggio di oggetti per l'infanzia e per l'annaffiatura di piante. Il divieto resta in vigore fino a nuova comunicazione. In queste ore gli uffici comunali, insieme ad Aset spa, sono al lavoro per individuare la causa della contaminazione.