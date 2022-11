PESARO - Tende sotto il ponte di Soria, a ridosso del Foglia. Il quartiere è preoccupato: «Vanno sgomberate per la sicurezza delle persone che ci dormono, con i fenomeni invernali il livello del fiume può innalzarsi, non facciamo correre loro rischi». Ci sono quattro tende sotto il ponte che collega Soria al porto. Chi passeggia, con o senza cani, lungo l’argine del fiume Foglia, le nota ogni giorno.

La segnalazione



Un “campeggio abusivo”, nel quale, tra due piloni del ponte, compaiono oltre alle tende, anche uno stendino, biciclette appoggiate a terra e altri elementi che indicano la presenza di persone che lì ci vivono o quantomeno ci vanno a dormire di notte. I consiglieri del Quartiere Soria-Porto conoscono bene la situazione e in più di un’occasione l’hanno segnalato al Comune e ai vigili urbani. A fine estate, a quanto fanno sapere dal Quartiere, sostava soltanto una tenda, che è stato sgomberata. Ma nelle ultime settimane l’area si è nuovamente “popolata” di tende, e ora aumenta la preoccupazione anche, e soprattutto, per la questione della sicurezza idraulica.



Interesse bipartisan



I consiglieri del Quartiere 9 che si stanno interessando alla questione, di maggioranza e opposizione, ci tengono a sottolineare, a questo proposito, che la necessità di un intervento da parte dei vigili urbani, non è legata soltanto alla presenza di un campeggio chiaramente non regolare, in un punto nel quale è vietato sostare con le tende.

Ma soprattutto per evitare che gli occupanti delle tende possano correre rischi per la propria incolumità ora che l’inverno inizia a farsi sentire e le precipitazioni piovose sono sempre più frequenti. Il presidente del Quartiere Stefano Poderi, in merito dice: «Vista la stagione e l’imprevedibilità degli eventi atmosferici, è doveroso considerare la possibilità di un innalzamento delle acque del fiume Foglia. Molto spesso le disgrazie sono figlie di errate valutazioni o di superficialità se non di mancata prevenzione. I recenti avvenimenti drammatici che hanno interessato la nostra provincia, e non solo, avrebbero dovuto insegnarci qualcosa. Speriamo che chi deve intervenire lo faccia tempestivamente, magari offrendo a quelle persone una sistemazione adeguata». Non è una preoccupazione isolata: ieri la protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizione meteo avverse valido fino a oggi.



Protezione civile



Per il Comune di Pesaro e i territori limitrofi il tipo di allerta è di natura idraulica e idrogeologica con pioggia e raffiche di vento intense.