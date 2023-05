PESARO - Estate, si parte anche con la rivoluzione viaria e della sosta per raggiungere le spiagge pesaresi. Le ordinanze sono già state tutte pubblicate dai servizi comunali negli ultimi giorni e la loro validità scatterà a partire da oggi. Dopo il nubifragio del 17 maggio, e pur con una parte dell’arenile ancora da completare per quanto riguarda i ripascimenti contro l’erosione, che si è estesa a causa della mareggiata e dell’esondazione del Genica nei tratti circostanti, la stagione balneare può partire.

Le previsioni meteo indicano per questo weekend sole e temperature gradevoli, condizioni che vanno a braccetto con una prima uscita sotto l’ombrellone o distesi sull’asciugamano, per coloro che opteranno per la spiaggia libera. Ma per consentire un afflusso meno problematico verso i tratto costieri, va rimessa mano alla viabilità e sosta, con modifiche temporanee che avranno validità per tutta l’estate, prima nei fine settimana per poi allargarsi anche ai giorni infrasettimanali quando la stagione entrerà nel clou.



La ricerca



La ricerca del parcheggio non è cosa semplice verso nessuna spiaggia cittadina. In Baia Flaminia, che diventa ogni anno che passa luogo sempre più attrattivo nel suo complesso, tra locali ed eventi, ogni estate aumentano anche i clienti negli stabilimenti balneari, e pur in presenza dell’ampio parcheggio di Campo di Marte, oltre all’ultimo supplementare ed una serie di stalli vicino al Lido Pavarotti e nelle vie dell’area commerciale-residenziale, nei weekend la sosta si trasforma in un rebus. Ed è per questo, che oltre all’invito di muoversi, per chi ne ha la possibilità, sulle due ruote, a motore, o in bici, verrà comunque riproposta, come già deliberato di recente dalla giunta, la navetta di collegamento Baia Flaminia con il parcheggio in Strada tra i due Porti.



Il rinnovo



Inoltre, verrà rinnovata, per garantire maggiore rotazione nei flussi in entrata e uscita dalla spiaggia, e disincentivare l’utilizzo dell’auto, la sosta a pagamento nel parcheggio “Campo di Marte-viale Varsavia” nei giorni festivi e prefestivi, a partire da metà giugno e fino a inizio settembre. Spostandoci in viale Trieste, sul tratto di levante, i movimenti verso la spiaggia in bici o in scooter, oltre ai turisti che dagli hotel o appartamenti turistici si spostano perlopiù a piedi, diventano quasi obbligatori, vista la carenza di posti auto, anche se verrà attivata, a partire dal 10 giugno, e fino al 17 settembre, l’area di sosta della scuola Santa Marta. Sul lato ponente, ossigeno è arrivato con il parcheggio nell’ex area sportiva di Villa Marina, che garantisce oltre 170 stalli per le auto e 63 per i motorini, ma gli stabilimenti balneari e i fruitori sono tanti, e considerata anche la pedonalizzazione di due tratti del viale lato nord a partire da inizio giugno, scatterà anche per questo tratto il servizio di navetta, la linea Mare Trieste, in questo caso con la base di partenza al San Decenzio, che avrà un servizio anche nelle ore serali. Una navetta, sempre gratuita per l’utenza, e sempre con base dal parcheggio davanti al cimitero, arriverà fino alla zona di Sottomonte.



I nodi irrisolti



E qui entriamo nell’area balneare senza dubbio con maggiori problemi di sosta e circolazione cronici, che si trascinano da anni, a causa della situazione morfologica della zona, con la presenza del colle Ardizio che frena la possibilità di ricavare spazi per la sosta, e anche in questo caso una presenza di stabilimenti balneari considerevole. Se guardiamo a tutta la costa, già qualche anno fa si diceva che in base alla legge regionale Pesaro aveva raggiunto la percentuale minima di spiagge libere. La presenza di una statale, con i suoi guard rail, toglie ogni velleità di sosta, se non in situazioni di infrazione, cosa che si verifica spesso in estate dopo il cartello del centro abitato, zona di competenza Anas, almeno fino a quando non si arriverà a soluzioni alternative che faranno scattare un declassamento dell’arteria sotto l’Ardizio.



Il centro abitato



Fino a quel momento, nel tratto iniziale, dal Santa Marta fino al cartello che indica la fine del centro abitato, serve come ogni anno una deroga per liberalizzare la sosta sul lato monte, con limite di 30 km/h, oggi e domani, in tutti i weekend di giugno, ogni giorno a luglio e agosto, e nei primi tre weekend di settembre. Negli stessi giorni saranno a pagamento, dalle 8 alle 20, i parcheggi ex Cpa e Imprevisto. Buona estate a tutti.