Ztl, stretta sul centro storico: nuovi varchi videosorvegliati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOBILITÀPESARO Regolamentare di più e meglio i varchi di accesso al perimetro Ztl del centro storico: è per questo che il Comune stanzia 100 mila euro per dotarsi di altre cinque telecamere all'interno dell'area di traffico limitato, da collocare laddove ci sono zone ancora scoperte. Approvata ieri mattina nella seduta di giunta comunale, la delibera di variazione al bilancio per il potenziamento dell'occhio elettronico a cui hanno lavorato l'assessorato al Bilancio di Antonello Delle Noci e alla Viabilità di Enzo Belloni.Il PumsL'idea...