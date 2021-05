Ztl e isole ripensate Promenade serale per il centro storico

IL MODELLO

PESARO Con oltre 250 domande complessive fra vecchie conferme e nuove richieste di suolo pubblico, si ampliano le possibilità di fare ristorazione, commercio e iniziative all'aperto con oasi pedonali e promenade serali anche nelle vie del centro storico. Al via la sperimentazione pedonale di via Castelfidardo mentre altre strade come via Cavour chiedono di allargare le pedonalizzazioni serali già previste d'estate. A ruota seguono poi via Passeri, via Tebaldi, via Almerici e via Curiel.

I numeri

«Sono state raggiunte le 100 nuove richieste per spazi esterni con metri quadri di suolo pubblico in più concessi, e tutto in tempi stretti rispetto all'emissione del bando pubblico entra nel merito l'assessore al Commercio Francesca Frenquellucci ciò significa, che l'esigenza di superare il nodo di spazi spesso risicati fra centro e zona mare è sentita un po' da tutte le attività al pubblico. La maggior parte delle domande sono state accolte con parere favorevole. Un impegno certosino in stretto contatto con il servizio viabilità e polizia locale, dal momento che prima ancora di rilasciare un parere va considerata la compresenza rispetto ai metri quadri in più per sedute esterne o dehors, compatibilmente a spazi per disabili e pedoni, consentendo una porzione percorribile sullo stesso marciapiede di almeno 2 metri rispetto all'estensione dell'attività, tutto nel rispetto della sicurezza stradale. Nel frattempo è stata trovata una soluzione anche per la storica Osteria Pasqualon di via Giordano Bruno. Si è pensato di consentire l'utilizzo di una porzione della piazzetta alle spalle del mercato delle Erbe preservando i chioschi esistenti, e sarà cura del gestore attrezzare lo spazio come meglio crede con tavoli e sedute. Sarà invece compito dei tecnici valutare, sulla base delle esigenze dei residenti, eventuali posti auto da rimodulare».

Via Cavour

Ci sono locali in via Cavour più penalizzati di altre in questo momento come Birrificio 61cento, Sapore di Mare e Salotto Cavour, che senza una modifica all'attuale transito in ztl non possono espandere i propri posti all'esterno. «E' stata presentata alle Attività Economiche osserva Emanuela Giorgi, coordinatrice delle iniziative richiesta per introdurre la ztl pedonale lungo tutta la via dal mercoledì alla domenica, sabato escluso e con chiusura al traffico dalle 19 alle 23, coprifuoco permettendo, aggiungendo rispetto alla scorsa estate una giornata all'area pedonale. E' l'unica soluzione possibile questa per permettere ad alcune attività senza suolo esterno di poter lavorare, mentre ora sono costrette a rimanere chiuse o fare asporto. A via chiusa al traffico, eliminando alcuni posti auto adiacenti alle attività, sarà possibile allestire nel rispetto del distanziamento tavoli e altre sedute per l'apericena all'esterno. Per fare un esempio con l'accoglimento della nostra richiesta un ristorante come Sapore di Mare con spazi solo interni, potrà lavorare almeno dal mercoledì rimanendo chiuso solo due giorni a settimana in attesa dell'apertura all'interno dal primo giugno. Viste le difficoltà si chiede celerità all'Amministrazione nell'accogliere la domanda a partire da metà maggio». Un tratto di via Castelfidardo, la strada è per la maggior parte già in Ztl, diventerà pedonale ma solo la sera. La sperimentazione a partire da metà maggio, consentirà il passeggio dalle 19,30 alle 23. Resterà pedonale il tratto centrale in corrispondenza dell'antico ghetto ebraico e della Sinagoga all'intersezione con via Mazzolari.

Via Castelfidardo

«E' stata accolta la nostra istanza commenta il gestore del ristorante Taverna Zongo, l'unico penalizzato senza la possibilità di suolo pubblica una soluzione che riuscendo a guadagnare spazio esterno, consentirà di valorizzare la via la sera e cenare in sicurezza, con soluzioni viarie per i residenti che devono rientrare. La sperimentazione del tratto pedonale permetterebbe poi di organizzare come concertato con l'Amministrazione, serate a tema culturale con il supporto della libreria Il Catalogo per presentazioni all'aperto oltre a valorizzare, magari con visite serali anche la Sinagoga».

Letizia Francesconi

