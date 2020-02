Zona blu e polveri: le prime sanzioni

PESARO Lotta allo smog e aree blu. In queste ultime settimane con il dibattito avviato sull'inquinamento, l'impennata delle polveri e le contromosse da intraprendere, da parte della polizia locale, nel corso dei controlli quotidiani, un'attenzione particolare viene rivolta da parte della polizia alle ispezioni che riguardano i veicoli più inquinanti, perché obsoleti, che circolano nella fascia blu (praticamente il centro e la zona mare, delimitate dalla ferrovia e dalla statale 16) violando l'ordinanza anti inquinamento che il Comune ha emesso il primo novembre scorso e che resterà in vigore fino a primavera. «Già dall'inizio anno - spiega il comandante della polizia locale - sono stati sanzionati cinque veicoli euro 1 ed euro 2 che transitavano nelle zone non consentite». Numeri questi già significativi in un solo mese, rispetto alle poche sanzioni elevate nel 2019. In questi giorni d'altra parte non è difficile vedere delle pattuglie della polizia locale che stazionano in punti nevralgici della circolazione, come viale della Liberazione o l'ingresso di piazzale Matteotti da viale don Minzoni, che controllano i mezzi in transito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA