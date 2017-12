Zero termico attestato a 650 metri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BOLLETTINOFRONTONE La colonnina del termometro ha segnato ieri sette gradi sotto lo zero nell'area Frontone-Monte Catria e -4 in Carpegna. Tanto freddo e gelo nell'entroterra pesarese. Disagi si sono verificati per la bassa temperatura che accompagna l'ingresso ufficiale dell'inverno. Nelle prime ore del mattino le strade sono rimaste coperte da un leggero ma insidioso strato di ghiaccio formatosi per una leggera nevicata nelle prime ore del mattino. La viabilità ha registrato il rallentamento del traffico all'insegna della prudenza. Non...