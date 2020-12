Yacht sfiora cavo d'alta tensione fuoco a bordo e rione senza luce

LA PAURA

FANO Un singolare incidente si è verificato ieri, intorno alle 11.30 sulla via Flaminia, nei pressi del ponte sull'autostrada, per fortuna senza conseguenze per le persone. I danni, però, sono stati ingenti. Un trasporto eccezionale che aveva al traino un lussuoso yacht, nel passare sotto i fili dell'alta tensione, è andato a fuoco, rischiando di andare distrutto. Ad aver causato l'incendio sembra che si sia trattato della formazione di un arco fotovoltaico tra l'antenna del radar e la rete elettrica carica di 120.000 volts.

Boato alle 11.30, poi il rogo

Si è sprigionata una scarica elettrica, accompagnata da un forte boato e da una abbagliante luminosità, che ha colpito l'imbarcazione, un Sundeck 700 lunga 29 metri e alta 8, generando un incendio nei locali di poppa, dove si è sviluppato un denso fumo che ha invaso la sottocoperta. Tra i due poli, quello dell'antenna e quello della rete dell'alta tensione non c'è stato alcun contatto, ma è bastato l'ingresso del trasporto eccezionale nel campo magnetico generato dai cavi che si è generata la scarica; quest'ultima è stata tanto forte da creare addirittura una buca sull'asfalto della strada. L'incidente tra l'altro ha sospeso l'erogazione della corrente elettrica in una vasta zona della città. I vigili del Fuoco, la cui caserma si trova a pochi passi, dal luogo dove si è verificato l'incendio sono prontamente intervenuti. Il trasporto che procedeva in direzione mare monte, diretto in un cantiere di via Papiria, si è fermato a breve distanza dall'incrocio alle porte di Rosciano tra la Flaminia e il nuovo tratto delle opere compensative che proviene dal Codma; ciò ha consentito ai vigili di chiudere la strada per oltre un'ora, tra la rotatoria nella intersezione e quella che consente l'ingresso nella complanare per Belgatto. L'incendio della barca milionaria (personalizzata in base all'acquirente, non reso noto) è stato presto domato.

Massimo Foghetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA