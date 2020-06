Vuole fare la doccia e aggredisce un agente

PESARO Giornata di violenza domenica nel carcere di Pesaro con un appartenente al corpo di polizia penitenziaria contuso che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Lo denuncia la segreteria generale del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, rimarcando come non si tratti di un episodio isolato. «Un detenuto ha aggredito e colpito ad una mano ed al braccio un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Pesaro perché pretendeva di fare la doccia in un orario che non era quello previsto. L'uomo ha anche inveito contro il collega, minacciando lui e la sua famiglia. I detenuti evidentemente sono convinti non di essere in carcere a scontare una pena ma in un albergo, dove possono fare ciò che preferiscono Dove sono ora quelli che rivendicano ad ogni piè sospinto più diritti e più attenzione per i criminali ma si scordano sistematicamente dei servitori dello Stato? Anche per questo il Sappe manifesterà giovedì mattina davanti al carcere di Pesaro» denunciano Nicandro Silvestri e Claudio Tommasino, rispettivamente segretario regionale e vice de Sappe. Il Sappe si mobilità e scenderà in piazza giovedì 18 giugno davanti al carcere di Pesaro per protestare contro «la mortificazione professionale ed istituzionale a cui sono stati ingiustamente coinvolti i poliziotti penitenziari in servizio nel carcere di S.Maria Capua Vetere. Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime solidarietà e vicinanza ai colleghi di Pesaro e denuncia: «Quel che è accaduto, di una violenza inaccettabile, ci ricorda per l'ennesima volta quanto sia pericoloso lavorare in un penitenziario. Ogni giorno giungono notizie di aggressioni a donne e uomini del Corpo in servizio negli Istituti penitenziari del Paese, sempre più contusi, feriti, umiliati e vittime di violenze da parte di una parte di popolazione detenuta che non ha alcuna remora a scagliarsi contro chi in carcere rappresenta lo Stato».

