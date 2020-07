«Vogliamo riaprire la statale 16 questa sera»

PESARO Il lungo capitolo del Ponte chiuso sulla Statale 16 oggi potrebbe mettere la parola fine. «L'obiettivo è quello di riaprire la circolazione mercoledì sera (questa sera, ndr) - anticipa l'assessore Belloni - dopo aver completato impermeabilizzazione e asfaltatura». Lunedì si sono tenute le prove di carico. In che modo sono state eseguite e quale è stato l'esito? «Abbiamo fatto passare sopra il ponte mezzi stracarichi che difficilmente circoleranno con un pieno così elevato nella quotidianità - riferisce l'assessore - Durante il passaggio c'erano degli strumenti che rilevavano la reazione del ponte, come si muoveva e se si muoveva. Abbiamo chiamato un esperto da Bologna per la certificazione, è andato tutto bene». Dopo due mesi di code e proteste, soprattutto nei giorni di mare, una commissione molto tesa, nella quale si temeva, come avevano riferito i consiglieri Baiocchi e Pandolfi, una riapertura posticipata a fine mese, ora tutto sembra andare nella giusta direzione. Interviene alla vigilia della riapertura, anche la consigliera Anna Mattioli (Pd), membro della commissione Lavori Pubblici: «Grande senso di responsabilità e capacità lavorativa dimostrate dalla ditta esecutrice del rifacimento del ponte di Via La Marca, a seguito delle inaspettate varianti costruttive in corso d'opera e non preventivabili. Si comprendono i disagi, alleggeriti grazie alla nostra richiesta di intervento costante della polizia municipale per il traffico di via Kolbe e Via Lombroso. Con i consiglieri Lorenzo Montesi, Luca Pandolfi e Massimiliano Amadori abbiamo seguito da vicino tutto il percorso del rifacimento del ponte, a stretto contatto con l'assessore Belloni, che si è prodigato per la buona riuscita dell'opera. Ricordiamoci che è stato ricostruito un cavalcavia importantissimo sul tratto pesarese della Ss 16 in tempi di coronavirus».

th. del.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA