Visite guidate e trekking per famiglie al Furlo

PESARO Ancora soddisfatte prese di posizioni per l'annuncio del ritorno dell'alta velocità a Pesaro con le fermate di Italo da giugno. Dopo la Cna tocca alla Confesercenti salutare positivamente la decisione. «Il fatto che l'alta velocità fermi nuovamente a Pesaro è centrale per il turismo, per l'economia, per lo sviluppo del territorio del quale la nostra città può divenire elemento trainante» afferma Alessandro Ligurgo vicedirettore Confesercenti Pesaro Urbino (nella foto). «Si tratta di una conferma dell'appeal che la nostra città ha acquisito a livello nazionale continua Ligurgo- come luogo attrattivo in termini di turismo e di economia, ma anche in settori specifici, penso, ad esempio, agli eventi sportivi, per i quali siamo una meta interessante e competitiva. Il ritorno dell'alta velocità non è indice soltanto di un obbiettivo raggiunto, ma innesca a sua volta un circolo virtuoso: la città sarà più fruibile, avrà maggiore visibilità e sarà, quindi, presumibilmente ancora più frequentata. Tutti elementi utili anche in funzione di candidare Pesaro ad ospitare eventi nazionali o internazionali, candidature alle quali l'Amministrazione sta già puntando o che potrà prendere in considerazione in futuro».

