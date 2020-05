Vimini argomenta la sua riflessione: «Stessa situazione varrebbe per piazzale della Libertà, dove si potrebbero mettere posti limitati, ma sarebbe complicata la prenotazione, anche per via del via vai turistico. Se seguiamo lo stesso concetto - precisa - allo stesso modo anche piazzale Europa a Baia Flaminia non potrebbe funzionare, mentre potrebbe essere possibile utilizzare Villa Molaroni, come parco urbano, ma isolato e delimitato, con spettacoli a numero chiuso».

Il ragionamento

Ma anche lì, con spettacoli gratuiti è difficile monitorare le persone che partecipano, vista la necessità di tenere una mappatura del pubblico perché, in caso di contagio, si possa risalire ai presenti di quella sera. Ma uno sforzo di creatività nell'individuare luoghi non rumorosi che vanno dal centro della città fino a Monteciccardo, può valere sicuramente la pena. «Lo svantaggio delle arene all'aperto - puntualizza Vimini - è che le devi costruire da zero, ma il vantaggio è che le sedie le puoi distanziare maggiormente e quindi rendere un'unica superficie più efficace e performante. Allo stesso modo i cortili, per ragionare di altre platee, come quello di Palazzo Mazzolari o Ricci, o del Museo Rossini, che passerebbero ad una capienza di 50/80 posti».

Le valutazioni

In conclusione: «Sono situazioni a cui stiamo pensando, anche se ora, per una concentrazione di investimenti, gli spazi che stiamo valutando con più determinazione sono quelli sul modello del parco Miralfiore che segnerebbe una significativa ripresa degli spettacoli, già iniziata l'anno scorso col Teatro Accademia e che vorremmo riprendere anche quest'anno».

