Villa Marina l'ex area sport con servizi per il turismo

PESARO «Area sportiva di Villa Marina senza interessati alla gestione, ora la valorizziamo per il turismo. Il parcheggio? In inverno può diventare un rimessaggio per le barche». L'assessore al Patrimonio Riccardo Pozzi ieri in consiglio comunale ha parlato di Villa Marina, rispondendo all'interrogazione presentata dal consigliere di Prima C'è Pesaro Emanuele Gambini. «Per l'area di sosta il Comune sta lavorando nella logica di garantirne un utilizzo e fruizione anche nei mesi invernali, valutando anche la possibilità di un rimessaggio di barche o altre ipotesi. E poi c'è l'area sportiva, un investimento complessivo per i due spazi di 1,3 milioni di euro, che l'amministrazione ha sostenuto con risorse proprie, provenienti dalla monetizzazione dei parcheggi e dal Piano Casa. Sull'area sportiva - riferisce Pozzi - non ci sono state manifestazioni di interesse al bando emesso. Oggi stiamo valutando di valorizzare quell'area in una logica coerente con la sua vocazione, di servizi a supporto del turismo, oltre alla destinazione sulla quale però il bando ha dimostrato non avere sufficienti manifestazioni di interesse per andare in quella direzione. Per il comparto della ex Pesaro Studi, la proprietà è dell'Inps, sono in corso tutte le valutazioni con la proprietà dell'immobile per utilizzare quella struttura come sede provvisoria della scuola Dante Alighieri. Lo spostamento degli studenti? Sono in corso le valutazioni con la dirigente scolastica per non creare disagi agli studenti». L'assessore alla Viabilità Enzo Belloni ha invece risposto all'interrogazione del consigliere Fdi Daniele Malandrino sull'eliminazione dei parcheggi in viale della Liberazione. «I posti auto sono stati tolti per dare spazio e visibilità ad un'opera per ricordare i Caduti del Covid, non è intenzione ripristinare i sette posti». Malandrino si è detto «insoddisfatto, perchè ben venga celebrare chi si è sacrificato per tutta la cittadinanza durante il periodo più nero del Covid, ma I murales potevano essere fatti nella parete limitrofa all'ospedale, o ad un'altezza maggiore. Ricordo che in piazzale Cinelli sono già stati tolti stalli a favore di un privato, in un'operazione che ancora giudico di dubbia convenienza per il Comune».

th. del.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA