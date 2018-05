Villa Marina impacchettata ora incombe sul lungomare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ORDINANZAPESARO Esattamente un anno fa, il sindaco firmava il primo pacchetto di ordinanze sul decoro, per combattere il degrado della zona mare. E inserendo, tre le strutture fatiscenti da anni, sulle quali sollecitare i proprietari a intervenire con una copertura del brutto, oltre a quattro alberghi chiusi, anche Villa Marina. Un anno dopo, cosa ├Ę cambiato per il complesso dell'ex colonia marina? Passando sul lato ponente di viale Trieste, si pu├▓ osservare come la facciata non si veda pi├╣, ormai tutta impacchettata e coperta dai teli di...