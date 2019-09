Villa Marina, il grande flop: deserta anche la nuova asta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO Villa Marina, zero offerte, quattro aste deserte e ora l'Inps si prende una pausa per trovare una nuova strategia. Niente da fare dunque nemmeno con ieri con una base d'asta ridotta. Il futuro di Villa Marina, e di conseguenza dello sviluppo turistico della zona mare a ponente, ripiombano nell'oblio. C'erano aspettative importanti sull'asta per la vendita di Villa Marina, il complesso in disuso di viale Trieste, abbandonato da tempo.Le aspettativeAspettative che nascevano dal fatto che c'erano stati interessamenti da parte di...