Villa Marina flop: l'impianto sportivo resta a zero offerte

PESARO Gara andata deserta per la nuova gestione dell'ex area sportiva di Villa Marina e del perimetro fra gli ex campetti e la vecchia palestra, oggi abbandonata. Sorpresa sì, ma forse nemmeno troppo per il Servizio comunale Governance e Sport, quasi come se l'esito finale alla scadenza del termine fissato al 21 giugno scorso, fosse già nell'aria. A pesare certamente i tempi, troppo breve il lasso intercorso tra la scadenza per la presentazione delle domande per un bando di per sé complesso e lo stesso bando emesso il 27 maggio scorso. Così come le condizioni economiche alla base della proposta di gestione ventennale per la presa in carico degli impianti e la realizzazione di nuove attività sportive. E così tutto da rifare per far rivivere una parte dell'area sportiva, già da questa estate, partendo e portando il gioco del paddle, la nuova frontiera del tennis, replicando l'impianto di Baia Flaminia.

Che cosa succede ora

Nessuna offerta quindi per una prima ipotesi di gestione ventennale dal primo luglio 2021 al dicembre 2041. Il servizio Governance e Sport ora dovrà valutare di riproporre il bando ma rendendo più vantaggiosi e meno stringenti alcuni requisiti. Analizzando più da vicino l'offerta potrebbero aver scoraggiato il privato alcune condizioni in particolare, considerate o troppo stringenti o sproporzionate. Chi si aggiudicava la gestione delle aree sportive, doveva avviare entro il mese di agosto tutte le attività sportive all'aperto per non rischiare di perdere la stagione e gli introiti di campetti e altre attività ludiche. E fin qui ok. A pesare sarebbe stata però la quota che il privato gestore doveva corrispondere all'Amministrazione e soprattutto l'onere dell'investimento da sostenere per la riqualificazione del complesso, la conditio sine qua non per operare su Villa Marina, ovvero rimettere in funzione e ristrutturare le vecchie strutture andate dismesse o abbandonate. Il bando così come concepito prevedeva infatti un investimento del privato di ben 700 mila euro per la palazzina della vecchia palestra, tutta da rifare e risistemare con costi per le opere in muratura ma soprattutto di calore ed efficientamento energetico per un impianto sul lungomare di viale Trieste, da utilizzare d'estate e d'inverno. Ora sembra probabile la riproposizione di un nuovo bando modificando proprio alcune di queste condizioni o spacchettando, rispetto ad un'unica presa in carico, altre aree sportive. Per la cosiddetta fase 2 invece sempre stando alle condizioni del bando l'Amministrazione prevedeva comunque un anno di tempo da concedere al nuovo gestore per completare gli interventi dell'intero lotto sportivo per attività come calcetto, calciotto, basket e con la sistemazione della palestra anche un punto di ristoro e bar.

Le ipotesi al vaglio

Fra le ipotesi al vaglio dei tecnici comunali ci sono certamente condizioni più vantaggiose per incentivare il costo dell'investimento privato di riqualificazione della palestra oppure nel caso di un interessamento ufficioso già arrivato all'Amministrazione per il gioco Paddle si potrebbe andare a trattativa privata accelerando i tempi di un accordo, e nell'arco di qualche settimana magari con un affidamento diretto. Il bando è stato il passaggio successivo e necessario, dopo il cambio di proprietà della struttura dal Fondo immobiliare Inps Patrimonio all'Amministrazione comunale. Il Comune ha messo un milione e 300mila euro, comprensivo della vicina area parcheggio.

Letizia Francesconi

