Villa Marina, c'è tempo tre settimane per trovare il gestore dell'area sport

LA RIQUALIFICAZIONE

PESARO Il bando c'è. Ed è di quelli pesanti. La gestione del polo sportivo di Villa Marina per 20 anni, 2021/2041, prendere o lasciare. E chi lo prenderà non dovrà solo gestirlo, ma anche riqualificare gli impianti. Un po' come già successo per la piscina di Baia Flaminia. Ma a Villa Marina il restyling dovrà essere molto più incisivo visto il perdurare dello stato di abbandono. Il bando è il passaggio successivo e necessario, dopo il cambio di proprietà della struttura dal Fondo immobiliare Inps Patrimonio all'Amministrazione comunale. Il Comune ha messo un milione e 300mila euro, comprensivo della vicina area parcheggio, ma chi prenderà in mano l'area dovrà fare un intervento da 700mila euro sulla carta per risistemare e adeguare la palestra interna e i campi esterni. C'è tempo fino al 21 giugno prossimo per presentare le offerte.

Le intenzioni

Nelle intenzioni del Comune si vorrebbe puntare ad aprire da subito o quasi (il pacchetto ventennale parte da luglio), puntando sull'attività estiva all'aperto, tra cui il gioco del paddle, il nuovo modo di praticare il tennis. A Baia Flaminia l'apertura sta andando bene, per questo si punta al bis con un campo rettangolare con dimensioni 20 metri per 10. Solo uno dei tre campi, il centrale, sarà omologato per la disciplina ma tutti saranno illuminati. E questa è la fase 1. Per la fase 2 c'è invece un anno di tempo per completare gli interventi di riqualificazione dell'intero lotto sportivo prevedendo calcetto, calciotto, basket, con la sistemazione della palazzina adibita a palestra che comprenderà anche un punto ristoro/bar. Nel frattempo si stanno valorizzando altre zone sportive a completamento dell'offerta. Ne è un esempio il Campo scuola di via Respighi che sempre più si sta dimostrando capace di intercettare un numero sempre più alto di accessi e richieste di gruppi che, viste le restrizioni per l'emergenza, utilizzano per i propri saggi o attività la struttura comunale. Parliamo di numeri importanti con circa 50 realtà che a rotazione fruiscono dell'impianto fra amatori, associazioni sportive dilettantistiche, scuole di danza. L'offerta sportiva si amplia e per i mesi di giugno e luglio grazie alla tensostruttura appena montata, si alterneranno con attività di corsi e saggi le otto scuole di danza della città. Un vero e proprio polo dello sport, che spinge per questo diverse associazioni sportive dall'atletica alla podistica ed altre, a chiedere all'Amministrazione la possibilità di avere per tutto l'anno una tensostruttura fissa e coperta utile per gli allenamenti anche in autunno. Pronta a iniziare, nella zona mare di Levante, anche l'area gestita dallo Smash Paddle & Beach per lo sport in spiaggia, dalla mattina alle 8 e fino alla sera alle 21, a partire dal beach volley e da altre attività popolari.

