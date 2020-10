Villa Fastiggi È in dirittura d'arrivo l'altro drive

PESARO Sale il numero dei contagi all'interno delle scuole con il riscontro dei due studenti del Benelli e dei due ragazzini della Padalino. Ovviamente accanto al numero dei contagi va aggiunto il numero dei possibili contagi dei compagni di classe, degli insegnanti, del personale scolastico e delle famiglia. Per tutto questo diventa fondamentale l'attivazione del terzo drive test in provincia. Secondo gli ultimi aggiornamenti a giorni sarà pronto il punto drive test di Strada dei Cacciatori, che andrà ad aggiungersi ai punti già in funzione di Urbino (Sasso) e Fano (Codma) e da attivarsi in caso di necessità per velocizzare i tempi di attesa dei tamponi. Il Percorso scuola si appoggia sui drive e, inevitabilmente, in questo momento, le richieste sono in aumento e tra materne, elementari, superiori, è prevedibile che ci siano altri studenti o alunni, prossimamente, isolamento fiduciario. Da qui la corsa contro il tempo per completare in settimana l'allestimento del terzo drive sul territorio che sarà aperto nell'area dove era già stato allestito, e poi chiuso, la scorsa primavera, all'interno del Percorso guariti. Con un impegno di 25mila euro a carico del Comune, si sta ultimando il montaggio della tensostruttura e del container per gli operatori sanitari. Sarà invece compito del Dipartimento di prevenzione contattare tutti i soggetti da Pesaro alla bassa valle del Foglia, inseriti negli elenchi di attesa per il tampone.

