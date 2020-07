Vie dimenticate «Per noi né luci né lanterne solo il degrado»

PESARO Per una via parallela al centro, che sceglie di investire per ripartire, ce ne sono altre che attendono ancora interventi contro il degrado, la moria di negozi e il miglioramento dell'accoglienza. Ci sono per esempio i commercianti di via Zongo e di via Sabattini. «Lanterne colorate e decorate in tante vie e vicoli, ma non qui - osserva amareggiata Alice Gabrielli, del negozio Moda Rebus dopo l'incontro con l'assessore alle Attività Economiche, ormai diverse settimane fa, nessun passo avanti. E' lodevole l'impegno e la buona idea dei commercianti di via Curiel, che hanno scelto di unirsi, resta purtroppo il fatto che in queste due vie, nonostante la vicinanza al Conservatorio, siamo solo due negozi e il bar, anche all'interno della galleria Nuovo Fiore, hanno chiuso attività, e siamo davvero pochi per sostenere le spese di eventuali iniziative da soli, per questo era stata chiesta la collaborazione e un aiuto all'Amministrazione». Lanterne invece sono arrivate su via Giovannelli, dove ricordiamo alcune delle attività presenti avevano chiesto al Comune interventi per migliorare la passeggiata e la pulizia, soprattutto per l'abbandono dei rifiuti in strada. Se la richiesta di ripristinare i passaggi del bus navetta è stata esaudita, poco o nulla è invece migliorato per lo spazzamento e la pulizia delle vie. Siamo al paradosso per cui i tecnici dell'Amministrazione, alla richiesta di una delle esercenti della via, che ha scelto di stendere un tappetto protettivo di abbellimento, hanno risposto che se ne doveva occupare lei stessa. Identica situazione in via Almerici. «Dopo l'intenzione di coinvolgere anche il condominio fra la via e la passeggiata di via Branca - commenta Stefania Lanari per la libreria Foglie d'Oro - chiedendo un aiuto per ripulire alcuni spazi della pavimentazione, ne abbiamo parlato con l'amministratore, ma per ora solo parole. Così come non c'è stato alcun sopralluogo dei tecnici comunali o di Marche Multiservizi, incaricati dello spazzamento e della raccolta rifiuti».

